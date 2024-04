Lille - OL : vers un calendrier de nouveau chamboulé par la LFP ?

Comme lors de la dernière journée, la LFP réfléchirait à bousculer le calendrier de la 32e journée pour favoriser les clubs français engagés en Europe. En cas de qualification de Lille, l’OL pourrait donc voir son match début mai être déplacé.

Il y avait déjà eu quelques critiques sur la décision prise pour la dernière journée et il se pourrait bien que les voix se fassent encore un peu plus entendre dans les prochaines heures. En ce jour de quarts de finale de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence, la question d’un chamboulement du calendrier se poserait d’après plusieurs médias français. Comme pour la 29e journée, la LFP aurait pour ambition de faciliter la récupération des clubs engagés dans les derniers carrés européens. Pour le moment, seul le PSG a validé son billet en Ligue des champions, mais l’OM et Lille pourraient suivre ce jeudi soir. Dans l’attente des résultats définitifs de ces deux rencontres, la Ligue a quasiment acté le déplacement du match Nice - PSG initialement prévu le week-end du 3 mai.

Les Lyonnais dépendants d'une qualification lilloise

Reims - OM et LOSC - OL, prévues le 3 mai, sont les deux rencontres susceptibles d'être décalées en cas de qualification pour les demi-finales des Marseillais et des Lillois. Si tel est le cas, cela devrait faire grand bruit alors que la course à l’Europe fait rage. Les joueurs de Pierre Sage pourraient donc se retrouver à jouer trois matchs en une semaine si la rencontre prévue au stade Pierre Mauroy est déplacée. Seul point positif dans cette décision, les concurrents de l’OL que sont Nice, Reims et l’OM se retrouveront dans la même situation. Mais se pose la question de l’équité vis-à-vis de Lens et Rennes, loin de toutes ces tractations…