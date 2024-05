Lille - OL : des Dogues intraitables à la maison

Rémy Cabella et Jonathan David, attaquants de Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Avec 36 points glanés à Pierre Mauroy, Lille a construit son parcours avant tout à domicile. Les Dogues ont fait de leur enceinte une forteresse imprenable cette saison.

Comme l’OL, Lille a une occasion à ne pas rater ce lundi soir (21h). Si Monaco s’est logiquement imposé contre Clermont samedi (4-1), le Stade Brestois a été ralenti par Nantes (0-0) dans la course à la Ligue des champions. Actuellement quatrièmes du championnat avant le coup d’envoi contre les Lyonnais, les Dogues ont donc la possibilité de gagner une place en cas de victoire à domicile. Cela tombe plutôt bien pour les joueurs de Paulo Fonseca.

Quand l’OL va élire domicile à deux reprises au stade Pierre Mauroy dans cette fin de saison, les coéquipiers de Jonathan David marchent sur l’eau à la maison. Après quinze matchs joués dans leur enceinte, les Lillois ont tout simplement pris 36 points sur 45 possibles. "On a créé une relation spéciale avec nos supporters, l'ambiance à la maison cette saison est magnifique, s'est réjoui Paulo Fonseca. C'est très important pour nous. Ce sont peut-être les joueurs qui ressentent la force des supporters avec cette ambiance dans notre stade."

L'OL reste sur cinq victoires en six matchs à l'extérieur

Ce total permet logiquement au LOSC de pouvoir jouer une place sur le podium dans cette saison, d’autant plus que le parcours à l’extérieur est bien moins une réussite (19 points en 16 matchs). Personne ne fait mieux en Ligue 1 à domicile. Avec une seule défaite et surtout huit petits buts encaissés, les Lillois ont fait du stade Pierre Mauroy une forteresse quasiment imprenable. À l’OL de faire déjouer ces statistiques.

Loin de leurs terres décinoises, les joueurs de Pierre Sage sont d’ailleurs plutôt à l’aise. Une seule défaite sur les six derniers matchs et c’était lors du dernier déplacement au Parc des Princes. Cela fait désormais six mois que l’OL n’a plus enchaîné deux défaites de suite à l’extérieur. Il faut remonter à la prise de fonctions de Pierre Sage pour trouver trace de cette mini-série à Lens (3-2) et Marseille (3-0).