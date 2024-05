Retourné au Brésil depuis janvier, Jeffinho espère y retrouver la confiance. En ce début de saison, l’ailier est plutôt à son aise avec Botafogo.

Au regard de la situation de certains joueurs dans l’effectif de l’OL, on se dit que Jeffinho a certainement bien fait de quitter le navire lyonnais durant le mercato hivernal. Malgré un but ô combien important à Monaco en décembre 2023, difficile d’imaginer que l’ailier brésilien aurait eu une chance de jouer depuis six mois avec le recrutement de Saïd Benrahma, Gift Orban et Malick Fofana dans le secteur offensif. L’OL et le joueur l’avaient bien compris et le retour à Botafogo coulait presque de source. Prêté jusqu’en décembre prochain, Jeffinho a pour ambition de retrouver une confiance perdue entre Rhône et Saône.

Décisif pour le troisième match de suite

Blessé pendant plusieurs semaines, un mois après son arrivée, le Brésilien a fait son retour dans le groupe de Botafogo début avril. Il commence d’ailleurs tout doucement à retrouver des couleurs dans une équipe carioca qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de la nouvelle saison. Toutefois, Jeffinho se montre décisif et c’est une bonne nouvelle. Sur les trois derniers matchs de Botafogo, l’ailier a délivré deux passes et inscrit un but, pas plus tard que durant le week-end contre Bahia. Malheureusement, le club de John Textor s’est incliné contre la formation d’un ancien Lyonnais, Jean Lucas (1-2).