OL - Strasbourg : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 34e journée de Ligue 1 entre l’OL et Strasbourg.

L’avant-match

Un dernier coup de collier pour la route. Ce dimanche, l’OL accueille Strasbourg pour la dernière journée de Ligue 1 en 2023-2024. Quand on aurait pu imaginer que cet ultime rendez-vous servirait sûrement à conforter une place dans l’élite, l’objectif dominical est finalement bien différent. Face à plus de 55 000 spectateurs au Parc OL, les joueurs de Pierre Sage ont une qualification en Coupe d’Europe à valider. Impensable il y a encore quelques semaines et même quelques jours. Seulement, la défaite de l’OM à Reims mercredi a ouvert en grand les portes européennes et une victoire ou un nul permettra à l’OL de retrouver les joies des matchs du jeudi soir.

Pour cet ultime rendez-vous de la saison en championnat, Pierre Sage devrait logiquement compter sur un groupe au complet. Vendredi, l’entraîneur a acté le forfait de Johann Lepenant, mais il va pouvoir compter sur le retour de Mama Baldé. Avec la règle des quatre joueurs et des quatre derniers matchs, les surprises ne seront pas présentes dans le groupe de l’OL, à moins d’une blessure de dernière minute comme face à Clermont. Un groupe au complet pour un match crucial, tous les ingrédients sont réunis pour vivre une dernière mémorable à Décines. Et si, en plus, Anthony Lopes y dispute son dernier match avec son club formateur, ce dimanche a tout pour être une vraie fête conclue par un feu d’artifice.

À quelle heure se joue OL - Strasbourg ?

Initialement prévue le samedi 18 mai, la 34e et dernière journée de Ligue 1 a finalement été décalée de vingt-quatre heures suite aux matchs en retard joués en milieu de semaine. Un match le dimanche soir à 21h aurait pu rebuter de nombreux supporters, mais le Parc OL affichera complet au moment du coup d’envoi donné par Mr Wattellier. Plus de 55 000 spectateurs vont prendre possession du stade pour donner de la voix afin d’aider à accrocher l’Europe.

Sur quelle chaîne voir OL - Strasbourg ?

Comme lors de la journée précédente, la Ligue 1 se met logiquement à l’heure du multiplex pour cet ultime rendez-vous de la saison. Il sera possible de le suivre sur Prime Video, qui devrait également connaitre sa dernière. Cela permettra de suivre en direct les scores de Lens et de l’OM dans cette course à l’Europe. Pour ceux qui ne souhaiteraient être que focus sur l’OL, rendez-vous sur l’un des canaux de la chaîne avec une nouvelle fois Adrien Courouble et Cris aux commentaires.