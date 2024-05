Les joueurs de l’OL célèbrent le but d’Orel Mangala à Clermont (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Arrivé durant l’hiver, Orel Mangala n’a pas connu la première partie de saison ratée de l’OL. Il assure pourtant avoir rapidement trouvé un groupe qui voulait se sortir de cette spirale négative.

Ce dimanche (21h), l’OL joue son avenir européen contre Strasbourg. Prononcer cette phrase était impensable au moment où Orel Mangala a apposé sa signature sur le contrat qui allait le lier au club lyonnais pour les six prochains mois (ou plus) en janvier dernier. Il n’avait "pas été question d’Europe dans les discussions. On ne parlait que de maintien. On était dans le trou et il fallait qu’on puisse se sécuriser le plus vite possible." Grâce à une phase retour exceptionnelle, l’OL se retrouve toutefois aux portes d’une nouvelle campagne européenne. Il faudra terminer le travail à domicile avec une victoire ou un nul contre les Strasbourgeois, mais la confiance règne dans les rangs lyonnais après six mois durant lesquels l’irrationnel a pris le pas sur tout le reste.

"Les recrues ont amené sur le terrain et en dehors"

Derrière Pierre Sage qui n’en finit plus de surprendre pour ses débuts dans le coaching de haut niveau, c’est tout un club qui a pris le pli sur cet objectif de maintien. Après avoir fait la sourde oreille, les joueurs ont pris conscience du danger qui se profilait à l’OL. Tout le monde y a donc mis du sien et le mercato hivernal a fini d’inverser cette dynamique collective. Avec des recrues qui ont "amené un peu de tout sur le terrain et en dehors", Orel Mangala a trouvé "un groupe qui se bat les uns pour les autres. On le voit même avec ceux qui ne jouent pas. Quand ils entrent, ils arrivent à faire des différences. C’est vraiment un résultat de groupe qui fait qu’on en est là aujourd’hui." Il ne reste à ce groupe qu’à terminer le travail pour un feu d’artifice réussi ce dimanche soir.