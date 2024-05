Il faudra attendre avant de connaître officiellement l'avenir de Pierre Sage, et donc de l'OL. Les discussions sur une éventuelle prolongation ne sont pas encore d'actualité.

On ne pourra pas reprocher à Pierre Sage de changer de ligne directrice dans sa communication. Depuis le début de son mandat, peu importe le sujet, l'entraîneur lyonnais ne modifie pas son discours. On le voit par exemple avec le thème des gardiens pour la confrontation en Coupe de France contre Paris, ou encore lorsqu'il est question de son futur, à l'OL ou ailleurs.

S'il a déjà fait savoir qu'il aimerait conserver son poste, il a aussi plusieurs fois indiqué que ce n'était pas l'heure de s'asseoir autour d'une table pour rendre cela officiel. Vendredi, il lui a été demandé s'il avait échangé avec John Textor à ce propos, l'Américain étant actuellement à Lyon. "On a tous choisi de se concentrer sur les deux matchs qu'il reste. On se parle tous les jours, on évoque le quotidien, donc on discute de Strasbourg, a expliqué le coach. La semaine prochaine, s'il est là, on parlera de la finale. Et la semaine d'après, s'il est encore là, il sera peut-être question de mon avenir."

Une qualification pour l'Europe à aller chercher

Il est vrai que la priorité du moment est de confirmer le retour du club en Europe, avec un nul à minima face aux Strasbourgeois dimanche. Le choc contre le PSG arrivera vite ensuite. Mais une chose est certaine avant les deux rendez-vous cruciaux à venir, Sage a les résultats pour lui.

Si l'Olympique lyonnais s'impose face aux Alsaciens, il sera le technicien ayant pris le plus de points en Ligue 1 depuis son intronisation. Une possibilité qui lui procure "de la fierté, oui, peut-être. Mais je ne les ai pas pris seul, il faut les attribuer à l'équipe et non pas au coach, a-t-il relativisé. On doit le valider maintenant, c'est un bon objectif. On est en mission depuis la qualification en finale car on s'est fixé l'objectif de la 7e place." Selon la performance lensoise face à Montpellier, l'OL pourrait même viser plus haut.