OL féminin - D1 : Delphine Cascarino "ne s'en lasse pas"

Delphine Cascarino sur sa frappe pour le 1er but de l’OL contre le PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sacrée championne de France pour la 8e fois avec l'OL, Delphine Cascarino a rappelé que malgré son imposant palmarès, elle ne se lassait pas de ces titres remportés.

Cette saison, l'OL n'aura rien laissé à ses adversaires en D1. Avec un bilan de 22 victoires, un nul et une défaite sur l'ensemble de l'exercice, il a tout simplement dominé de la tête et des épaules le championnat de France. Et ce n'est pas la nouvelle formule avec la phase finale qui a remis cela en question.

Ni Reims, balayé 6-0, ni le PSG, dominé 2 à 1, n'ont réussi à empêcher le 17e sacre des Fenottes. Signe que même les Parisiennes, rivales désignées chaque année, ne peuvent lutter actuellement. "Nous ne sommes pas très au-dessus, mais c'est vrai qu'on a gagné cinq fois sur six, ce qui prouve que sur cette saison, nous étions meilleures que Paris, a noté Delphine Cascarino, première buteuse vendredi. C'est un beau travail d'équipe qui a été réalisé tout au long de ce parcours, donc je suis fière des filles. C'est sûr que lorsqu'on a plus de dix points d'avance, c'est dur de se dire qu'on joue tout sur une finale. On avait confiance en nos forces et on savait qu'on avait les cartes en main pour le faire."

"La joie est la même tant qu'on gagne"

Si le système a changé, cela n'a finalement pas bouleversé l'ordre des choses, même pour les célébrations et la satisfaction des championnes. "Jouer une finale à la maison, c'est positif, c'est bien pour nous, pour notre public afin de le remercier pour son soutien tout au long de la saison. Mais pour le reste, ça ne change pas grand-chose, la joie est la même tant qu'on gagne à la fin", a confié l'attaquante.

En revanche, comptez sur les joueuses de Sonia Bompastor pour ne pas banaliser ces succès. "On ne se lasse pas de ses victoires, peu importe que ça soit 17, 20 ou 30 titres, a affirmé Cascarino. Il ne faut pas tout célébrer tout de suite car on a encore un match très important à venir. On se doit de garder la tête froide et de bien se préparer pour aller à Bilbao. S'imposer avant cette finale, ça nous donne de la confiance. Oui, Barcelone est une très grande équipe, et on va travailler dans les jours à venir pour les affronter."