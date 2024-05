Mama Baldé, buteur lors de Lille – OL, avec Clinton Mata. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

La menace des cartons passée après Clermont, Pierre Sage a pu rappeler tout son groupe contre Strasbourg. Blessé en Auvergne, Mama Baldé est bien de la partie ce dimanche.

Quatre-vingt-dix minutes pour finir le travail et faire de ce dimanche soir une vraie fête à Décines. Avec la défaite de l'OM en milieu de semaine, l'OL est désormais maitre de son destin pour une participation en Coupe d'Europe et ne peut se permettre une désillusion comme en 2021 contre Nice. Pour prendre le meilleur contre Strasbourg ce dimanche, Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet. Blessé juste avant le match contre Clermont, Mama Baldé a fait son retour à l'entraînement durant la semaine et est bien convoqué dans le groupe lyonnais.

Pour ce rendez-vous final dans un Parc OL à guichets fermés, Pierre Sage n'a pas eu besoin d'avoir des cas de conscience comme une semaine auparavant. La menace des cartons jaunes pour la finale de la Coupe de la France s'est évaporée et Nicolas Tagliafico fait également son retour dans le groupe. Mais attention quand même, un carton rouge reçu ce dimanche mettra fin aux rêves lillois pour le Lyonnais concerné par cette expulsion.

Le groupe de l'OL contre Strasbourg : Lopes, Perri, Pereira - Caleta-Car, Henrique, Adryelson, Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala, Tolisso - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Nuamah, Orban