Saël Kumbedi avec le maillot de l’équipe de France (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Ce mercredi (18h), l'équipe de France U19 affronte l'Estonie dans le cadre des qualifications à l'Euro. Les Lyonnais Saël Kumbedi et Justin Bengui sont titulaires.

Durant la trêve internationale, trois représentants de l'OL ont été convoqués par Bernard Diomède pour garnir les rangs de l'équipe de France U19 : Saël Kumbedi, Justin Bengui et Mahamadou Diawara. Ce mercredi (18h), les jeunes Français affrontent l'Estonie du côté d'Orléans. Le gardien Justin Bengui et le défenseur latéral Saël Kumbedi sont tiulaires pour cette première rencontre en marge des qualifications à l'Euro 2024. Le milieu Mahamadou Diawara, quant à lui, est sur le banc.

Pour se rendre en Irlande du Nord en juin prochain, les hommes de Bernard Diomède vont également affronter l'Islande (18 novembre à 18h) et le Danemark (21 novembre à 15h). À noter que pour ce premier match, Saël Kumbedi est utilisé en tant que piston droit dans un 3-4-3. À ses côtés, on retrouve d'autres joueurs habitués aux pelouses de Ligue 1 dont Désiré Doué et Eli Junior Kroupi.

Plus tôt dans la journée, l'équipe de France U17 a écrasé l'Estonie (4-0) dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. Aucun joueur de l'OL n'était sélectionné par José Alcocer pour ce rassemblement.