Saël Kumbedi (OL) avec le maillot de l’équipe de France (Photo by JACK GUEZ / AFP)

L'équipe de France U19 a battu l'Estonie (2-0) mercredi dans le cadre des qualifications à l'Euro. Trois joueurs de l'OL étaient sur le pont, avec des sorts bien différents.

Durant la trêve internationale, trois représentants de l'OL ont été convoqués par Bernard Diomède pour garnir les rangs de l'équipe de France U19 : Saël Kumbedi, Justin Bengui et Mahamadou Diawara. Ce mercredi, ils ont écarté l'Estonie (2-0) du côté d'Orleans pour les qualifications à l'Euro 2024. Titulaires, Saël Kumbedi et Justin Bengui se sont fait remarquer pour des aspects diamétralement opposés.

Le défenseur de l'OL, utilisé en tant que piston droit dans le 3-4-3, s'est illustré dès l'entame de match en allumant la première mèche de la rencontre. Sa frappe a été détournée par le gardien estonien Daniil Pareiko. Justin Bengui, quant à lui, a été expulsé à la demi-heure de jeu pour une sortie hasardeuse en dehors de sa surface, fauchant Egert Ounapuu, lancé à pleine vitesse. Le troisième lyonnais Mahamadou Diawara est entré à dix minutes du terme.

Malgré l'expulsion du portier de l'OL, la victoire des jeunes Français a tout de même été assurée par le Rennais Désiré Doué (22e) et Jérémy Jacquet (55e) sur penalty. Grâce à cette première victoire, l'équipe de France U19 s'empare de la première place. Dans le même temps, l'Islande et le Danemark se sont neutralisés (1-1). Saël Kumbedi et ses compatriotes affronteront les Islandais samedi (18h) à Orléans.