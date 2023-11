Au lendemain de la première victoire lyonnaise de la saison, les joueurs de l'OL ont rejoint leur sélection nationale. La trêve va-t-elle mettre fin à cette courte série ou permettre à Fabio Grosso de travailler plus sereinement ?

La fête n'a pas pu durer bien longtemps après la victoire de l'OL sur la pelouse du Stade rennais (0-1). D'abord parce que les Lyonnais pointent toujours à la dernière place du classement malgré cette première victoire de la saison, mais aussi parce que dix joueurs ont directement rejoint leur sélection nationale dans la foulée. Avec un effectif dépourvu, Fabio Grosso va tenter de poursuivre cette dynamique. Deux semaines de préparation qui peuvent permettre aux Rhodaniens de préparer les prochaines échéances avec plus de sérénité.

Mieux se préparer

"Gagner avant une trêve, ça fait toujours du bien. Les joueurs qui partent en sélection vont pouvoir être plus relâchés dans la tête et ceux qui restent vont pouvoir bien travailler pour préparer le match qui arrive après la trêve", analysait Maxence Caqueret après la victoire à Rennes. Arrivé en cours de saison, Fabio Grosso n'a pas disposé d'une réelle préparation estivale pour imposer sa patte à l'OL.

L'entraîneur italien n'avait bénéficié que d'une trêve similaire en octobre pour relancer une machine plus qu'enrayée. Lors de la dernière fenêtre internationale, Jeffinho avait d'ailleurs noté une différence : "Je ne dirai pas qu'on ne bossait pas avant, mais l'intensité est différente." Sans trop de succès puisque l'OL s'était directement incliné face à Clermont (1-2).

Le risque de cette coupure est de mettre fin à une série positive qui vient à peine de débuter. Pour autant, mieux vaut aborder l'enchaînement de rencontres contre Lille, Lens, Marseille, Toulouse et Monaco avec une préparation physique, même courte, renouvelée. Surtout, parmi les dix internationaux, les seuls cadres de l'effectif semblent Nicolás Tagliafico et Rayan Cherki. Le meneur de jeu n'est pourtant pas le plus utilisé par Fabio Grosso, ce qui réduit l'impact de son absence. Anthony Lopes, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, eux, restent avec l'OL pour tenter d'emmener un groupe entier derrière eux.

Remettre la tête à l'endroit en sélection

Rayan Cherki devrait être utilisé par Thierry Henry en équipe de France Espoirs pour défier l'Autriche ce vendredi (18h30). De quoi le remettre en confiance car tout n'a pas été rose entre les deux trêves internationales. En octobre, le jeune avait brillé avec les Bleuets en étant impliqué sur sept des neuf réalisations face à Chypre (9-0). Depuis, c'est plus délicat pour le meneur de jeu de l'OL qui a d'abord été écarté du groupe par Fabio Grosso. Son entrée contre le FC Metz (1-1) - accompagnée de sa première passe décisive de la saison pour Skelly Alvero - et sa titularisation sans impact à Rennes ne suffisent pas.

Sous le maillot des Bleuets, on retrouvera également Johann Lepenant. Le milieu, lui, n'a pas disputé la moindre minute avec l'OL entre les deux rassemblements internationaux. Saël Kumbedi, parfois en difficulté dans son couloir droit lyonnais, s'est déjà illustré avec l'équipe de France U19 ce jeudi contre l'Estonie (2-0). Auprès de leurs compatriotes, les dix internationaux de l'OL doivent se remettre la tête à l'endroit.