Maxence Caqueret, Alexandre Lacazette et Mahamadou Diawara lors de Rennes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Pour la première fois depuis onze matchs, l’OL a enfin empoché les trois points (0-1). À Rennes, les coéquipiers de Maxence Caqueret se sont faits du bien au classement et à la tête.

Sept mois que les supporters de l’OL attendaient ça. Onze matchs qu’il n’y avait pas eu de communion entre le groupe lyonnais et ses supporters. Il y a bien eu des face-à-faces contre le PSG et le FC Metz, mais ce n’était pas franchement pour se prendre dans les bras. Ce dimanche, les plus de cinq cent supporters ayant fait le voyage jusqu’à Rennes ne l’ont pas regretté. Leur patience a été mise à rude épreuve, mais l’OL tient enfin sa première victoire de la saison en Ligue 1 (0-1).

Le but de Jake O’Brien à vingt minutes de la fin offre plus que les trois points. Il offre une vraie bouffée d’oxygène. "On attendait cette victoire avec impatience, on a attendu novembre pour l’avoir, mais ce dimanche, on est très contents, a avoué Maxence Caqueret, solide au milieu avec Tolisso, au micro de Canal Plus. Cela a été très compliqué malgré le fait qu’on soit onze contre dix, mais on a su marquer ce but qui nous fait gagner donc on est heureux. C’est une victoire qui va nous faire du bien à la tête."

"J'espère que ça va nous lancer"

Dans une spirale négative, l’OL attendait le fameux déclic, comme l’avait confié Corentin Tolisso en conférence de presse vendredi. À Rennes, tout n’a pas été parfait puisque les Lyonnais ont dû batailler pour faire sauter le verrou d’une formation rennaise pourtant à 10 depuis la 4e minute. Seulement, l’OL reste une bête malade et même une supériorité numérique n’est pas gage de facilité.

Les coéquipiers de Caqueret ont cravaché, mais ont tenu bons. Ils vont pouvoir maintenant se tourner vers la réception de Lille dans deux semaines, après la trêve internationale. "J’espère que ça va nous lancer et qu’on va pouvoir enchaîner des victoires pour remonter. Gagner avant une trêve, ça fait toujours du bien. Les joueurs qui partent en sélection vont pouvoir être plus relâchés dans la tête et ceux qui restent vont pouvoir bien travailler pour préparer le match qui arrive après la trêve."

À défaut d’être flamboyant, l’OL a assuré l’essentiel et aujourd’hui c’est tout ce qui compte. Prendre des points, encore et encore.