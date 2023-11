L’OL et Tolisso à la recherche du fameux déclic

Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico face à Jean-Clair Todibo lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Sans victoire depuis le début de la saison, l’OL a laissé passer trois occasions à domicile dernièrement. Dimanche (17h30), les coéquipiers de Corentin Tolisso espèrent enfin avoir ce déclic.

Avec quatre points en dix journées, les statistiques ne jouent clairement pas en faveur de l’OL. Dans la course au maintien, le club lyonnais a déjà pris un bon retard sur ses concurrents. Avec déjà sept points de retard sur le premier non-relégable, l’ascension lyonnaise s’annonce ardue, d’autant plus que l’OL n’a pas réussi à saisir les occasions qui se présentaient devant lui. Avec Lorient, Clermont et Metz à domicile lors des trois dernières journées, les coéquipiers de Corentin Tolisso auraient pu enfin goûter à ces trois points.

Finalement, ils n’en ont pris que deux sur neuf possibles. Avec le calendrier qui arrive, les motifs d’espoirs sont forcément difficiles à trouver. "Je n'ai jamais joué le maintien, donc je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y aura un déclic et que les victoires s'enchaîneront. On va avoir des matchs compliqués, mais justement, on peut s'en servir pour essayer de rebondir. Le match contre le FC Metz (1-1) ne nous a pas plombés même si on voulait absolument gagner."

Le déclic, les supporters de l’OL l’espèrent chaque semaine, sans succès. Dimanche, ils seront encore nombreux devant leur télé à espérer que la dynamique soit enfin lancée avant la trêve hivernale, même si Tolisso concède que "c'est difficile. On ne serait pas dernier de Ligue 1 si on était meilleur. On ne voit pas forcément d'évolution, mais il ne faut pas s'arrêter de travailler. On est des compétiteurs, on veut gagner."