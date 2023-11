John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Deuxième du championnat brésilien, Botafogo est pourtant instable. Le club de John Textor va connaître le cinquième entraîneur de sa saison après le licenciement de Lucio Flavio.

Botafogo filait vers le titre au cœur d'une saison quasi-parfaite, mais la machine s'enraye depuis plusieurs semaines. Dans le match capital face à Palmeiras, lors deuxième du championnat, Botafogo menait 3-0 avant de s'écrouler et de perdre 3-4. Sorti de ses gonds, John Textor, propriétaire de l'OL et de Botafogo, s'est emporté en criant à la corruption. Depuis, O Glorioso a perdu deux autres matchs et concédé le nul dimanche contre Bragantino (2-2).

Un résultat auquel n'a pas survécu Lucio Flavio. Entraîneur de Botafogo depuis octobre dernier, il a été licencié mardi. Désormais dauphin de Palmeiras avec deux points de retard et un match en moins, le club de Rio de Janeiro va connaître son cinquième entraîneur cette saison. Luís Castro, parti à Al-Nassr début juillet, Claudio Caçapa sous la forme d'un intérim, puis Bruno Lage se sont succédé sur le banc. Après Laurent Blanc à l’OL et Vincent Euvrard à Molenbeek, c’est le sixième entraîneur à quitter son poste durant la saison dans le groupe Eagle Football détenu par John Textor.