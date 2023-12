Pontarlier - OL : un "moment fantastique" pour le club franc-comtois

Pour le quatrième 32e de finale de Coupe de France de son histoire, le CA Pontarlier recevra l’OL le dimanche 7 janvier (14h30). Une rencontre qui fera date dans l’histoire du club de National 3.

Les images des joueurs de Revel avaient fait le tour des réseaux sociaux avec l’explosion de joie au moment de voir le PSG être tiré comme futur adversaire en Coupe de France. À Pontarlier, la joie a été tout aussi importante pour le CAP. Pour le quatrième 32e de finale de son histoire, le club franc-comtois va accueillir pour la deuxième fois un club de Ligue 1 après Montpellier en 2018. Et si le match se retrouve délocalisé à Besançon, l’excitation reste présente chez le pensionnaire de National 3.

"Ce fut une immense émotion et un moment fabuleux parce qu’il restait quatre boules avec l’OL, Nice et Auxerre. Quand on a vu Brahim Asloum faire un petit sourire au moment de lire le papier, on a compris que c’était l’OL qui allait nous être présenté, a dévoilé Jean-Luc Courtet, coach du CAP, sur RMC. C’était un moment fort, c’est notre quatrième 32e de finale, on a eu la chance d’avoir deux Ligue 2 et Montpellier en 2018, mais là, on monte encore en régime avec l’Olympique lyonnais qui est l’un des trois meilleurs clubs français sur les vingt dernières années."

Ancien footballeur professionnel, Jean-Luc Courtet a déjà connu les joies de la Coupe de France comme joueur et depuis comme entraîneur, lui qui est en poste depuis plus de 20 ans à Pontarlier. Seulement, dimanche prochaine, ce sera une autre émotion, "un moment fantastique pour notre club."