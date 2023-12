À l’image de leur coach Sonia Bompastor, Melchie Dumornay et Vicki Becho ont également eu les honneurs de faire partie d’un classement de l'IFFHS. Les deux joueuses de l’OL font partie des 10 meilleures jeunes de l’année 2023.

L’une a été la révélation de la saison dernière à l’OL et en équipe de France. L’autre a fait parler son talent à Reims avant de se fondre en un rien de temps dans l’effectif lyonnais depuis septembre. À elles deux, Vicki Becho et Melchie Dumornay représentent l’avenir triomphant des Fenottes. Depuis le début de la saison, l’Haïtienne se retrouve avec bien plus de temps de jeu que sa compère, en fin de contrat dans quelques mois, mais elles ont réussi à marquer de leurs empreintes cette année 2023. Ces performances remarquées en club comme en sélection lors de la Coupe du monde 2023 ont permis à Dumornay et Becho de faire partie des dix meilleures jeunes de l’année qui vient de s’écouler.

C’est du moins ce qui en ressort des trophées de l’IFFHS dévoilé vendredi. Ayant réussi à qualifier pour la première fois de son histoire Haïti à un Mondial, Melchie Dumornay a pris la 4e place du classement des meilleures jeunes, dominé par Salma Paralluelo (FC Barcelone). Avec 25 points récoltés, la polyvalente joueuse de l’OL se classe derrière Linda Caicedo (Real Madrid) et Mary Fowler (Manchester City). Elle devance toutefois Vicki Becho qui prend la 8e place de ce top 10 2023.