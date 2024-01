Ernest Nuamah lors de Lens – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Retenu avec le Ghana pour participer à la CAN 2024, Ernest Nuamah va faire défaut à l’OL. L’ailier va manquer au minimum trois matchs avec la formation lyonnaise en cas de qualification en Coupe de France.

Ce n’était pas une surprise, mais il fallait malgré tout attendre l’annonce de la liste pour en être certain. Absent de la reprise de l’entraînement de l’OL le 31 décembre, Ernest Nuamah ne sera pas plus présent cette semaine ni les prochaines. Ayant offert la qualification au Ghana en septembre dernier, l’ailier participera bien à la Coupe d’Afrique des Nations qui se tient en Côte d’Ivoire dans une dizaine de jours. Présent dans la liste de Chris Hughton, Nuamah ne reportera pas le maillot lyonnais de sitôt. Avec un premier match de poule fixé le 14 janvier contre le Cap-Vert, le Ghana a pour objectif de passer le premier tour sans encombre avec l’Égypte et le Mozambique.

Six matchs si le Ghana va en finale

Si une avancée dans la compétition donnera le sourire aux lèvres aux supporters des Black Stars, ce sera forcément moins le cas à l’OL qui va devoir apprendre à vivre sans son ailier. À l’instant T et avant que la compétition ne démarre, Ernest Nuamah manquera a minima trois matchs en raison de la CAN 2024. Absent pour l’entrée en lice en Coupe de France dimanche contre Pontarlier (14h30), le Ghanéen loupera le 16e de finale le week-end du 20 janvier en cas de qualification.

Entretemps, l’OL se sera déplacé au Havre sans son joueur offensif. Affrontant le Mozambique le 22 janvier, Nuamah pourrait être disponible contre Rennes le 26 janvier si le Ghana vient à être éliminé prématurément en poules. Au contraire, si les Black Stars vont jusqu’au bout, ce ne seront pas moins de six matchs qui auront été loupés par Nuamah dont l’Olympico du 4 février au Parc OL.