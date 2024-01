OL - Ligue 1 : la saison prochaine démarrera le 16 août

Les joueurs de l’OL dont Barcola, Caqueret et Lepenant pendant la pause fraîcheur lors d’OL – Montpellier / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En attendant de savoir si l’OL sera toujours dans l’élite en 2024-2025, les dates du prochain calendrier de la Ligue 1 sont sorties. La saison redémarrera le week-end du 16 août avant une trêve hivernale le 23 décembre 2024.

La Ligue 2 ou la Ligue 1 ? C’est la question que tout le monde se pose entre Rhône et Saône après la phase aller chaotique de l’OL en championnat. La formation lyonnaise réussira-t-elle à garder sa place dans l’élite ? Avec ses trois succès de rang avant la trêve, elle a redressé la barre et est sortie de la zone rouge. IL faudra malgré tout confirmer en 2024 et ce dès le 14 janvier pour la reprise de la Ligue 1 sur les terres normandes du HAC. Une chose est malgré sure pour la saison prochaine : l’OL débutera son nouvel exercice, dans l’élite pour la 37e année consécutive ou son antichambre, le week-end du 16 août. A l’issue de l’assemblée générale mi-décembre, la FFF a en effet dévoilé les grandes dates du procain exercice en Ligue 1 et Ligue 2.

En raison des Jeux Olympiques de Paris 2024, les deux championnats débuteront le même week-end à la mi-août. Les Lyonnais devront ensuite lancer leur marathon jusqu’à la trêve hivernale qui se tiendra du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025. La 34e et dernière journée de Ligue 1 se déroulera le week-end du 17-18 mai 2025 avant les barrages d’accession ou de descente le jeudi 22 mai et le dimanche 22 mai.