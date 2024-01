OL : le retour de Juninho a pris du plomb dans l'aile

Annoncé comme le futur conseiller de John Textor dans la stratégie de l’OL, mais aussi d’Eagle Football du côté de Botafogo, Juninho est très loin de Lyon. Le retour de l’idole a pris du plomb dans l’aile ces dernières semaines.

Les supporters de l’OL n’attendent que ça. Ça, c’est tout simplement l’officialisation du retour de Juninho dans l’organigramme lyonnais, comme espéré depuis des semaines. À l’heure où le club a entamé sa mue dans les grandes largeurs avec des arrivées à tous les niveaux, celle de l’ancien milieu tarde toujours et pourrait bien ne jamais se concrétiser. Dans les derniers mois de l’année 2023, John Textor a tenté de convaincre le Brésilien de revenir dans son club de cœur et avait réussi à se montrer persuasif.

Même s’il s’était laissé le temps de la réflexion, Juninho ne voyait plus d’un mauvais œil un retour à l’OL, deux ans après son départ fracassant de son poste de directeur sportif. La mission de conseiller du président Textor pouvait lui permettre de retrouver le club dans lequel il a écrit sa légende, tout en pouvant conserver une certaine liberté acquise depuis son retour au Brésil. Seulement, cette perspective a pris du plomb dans l’aile ces derniers temps comme avancé par nos confrères de Canal Plus qui assurent que le contact a été coupé entre Juninho et John Textor.

Un blocage à cause du retour d'Aulas ?

Pourquoi un tel revirement de situation alors que l’idole de Gerland était quasiment attendu bras ouverts par tout le peuple lyonnais ? Il semblerait que le retour en grâce de Jean-Michel Aulas n’y soit pas étranger. Laissé hors des affaires de l’OL depuis mai, l’ancien président a fait la paix, du moins médiatiquement avec son successeur ces dernières semaines. Une sorte de retour aux affaires qui aurait refroidi Juninho, toujours autant touché par la façon dont s’est terminée son aventure à l’OL comme directeur sportif et les propos de 'JMA' après ce départ.

En froid avec Vincent Ponsot, qui n’a désormais plus de fonctions au sein de la section masculine, et Jean-Michel Aulas, le Brésilien ferait donc toujours un blocage. En retrouvant la paix des ménages avec Aulas pour le bien du club, John Textor a peut-être bien sacrifié sa possible collaboration avec le plus grand joueur de son histoire…