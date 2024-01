L’OL Reign redevient le Seattle Reign FC.

Dans le cadre de l’opération visant à la cession de la section féminine de l’OL à Michele Kang, l’OL Reign change de nom et redevient le Seattle Reign FC. De quoi laisser supposer que le closing de la vente est plus proche que jamais.

Interrogée mardi sur la question du rachat de la section féminine par Michele Kang et du closing qui se faisait toujours attendre, Sonia Bompastor avait annoncé que "les choses prennent toujours plus de temps avec l’administration française" mais que tout le processus "avançait bien" avec une issue heureuse de l’ordre "de petites semaines". Il semblerait bien que ces semaines ne soient en réalité que quelques jours. Dans la nuit de mardi à mercredi, un pas de plus a été réalisé dans cette opération, mais de l’autre côté de l’Atlantique.

Dans un communiqué publié sur le site du club, l’OL Reign est revenu à ses origines avec une nouvelle dénomination. Exit l’appartenance à l’OL Groupe et place au Seattle Reign FC. Tout sauf une nouveauté pour les supporters de la franchise puisque ce n’est autre que le nom originel de la formation au moment de sa création en 2013, et ce, jusqu’en 2018. "Aujourd'hui est le début d'un nouveau chapitre pour notre club unique, nos fans et notre communauté, a déclaré Vincent Berthillot, PDG du Seattle Reign FC. Le retour du nom et de l'identité d'origine du club à partir de la saison 2013, alors que le club se prépare à entrer dans une nouvelle ère, est notre façon d'honorer l'histoire de ce club tout en respectant les progrès et les succès que nous avons vécus directement."

Si l’OL Groupe n’a pas encore communiqué de son côté, ce changement de nom prouve bien que la cession de la section féminine de l’OL à Michele Kang en est à ses derniers accords. Déjà propriétaire du Washington Spirit, la femme d’affaires américaine ne pouvait détenir deux franchises de NWSL. Une vente de l’OL Reign devenait donc obligatoire pour que toute l’opération puisse aboutir. Ce qui semble désormais être le cas.