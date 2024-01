OL : Perri et Adryelson ont participé à leur premier entraînement

Nouvelles recrues de l’OL depuis la fin de semaine dernière, Lucas Perri et Adryelson n’avaient pu participer à un entraînement collectif depuis. Les deux Brésiliens ont fait connaissance avec leurs nouveaux coéquipiers mardi.

Après un jour de repos suite à la qualification en 16es de finale de Coupe de France, les joueurs de l’OL étaient de retour au centre d’entraînement de Décines mardi pour préparer le déplacement au Havre dimanche (17h05) pour la 18e journée de Ligue 1. Clinton Mata, malade la semaine dernière et absent contre Pontarlier, était de retour à 100% mais ce sont bien deux nouveaux visages qui ont accaparé l’attention. Recrues hivernales, Lucas Perri et Adryelson étaient également de la partie pour ce premier entraînement de la semaine, sous les flocons décinois. Arrivés mardi dernier à Lyon et n’ayant été officialisés comme nouveaux joueurs lyonnais que vendredi, les deux Brésiliens n’avaient pas encore pu partager le cuir avec leurs nouveaux coéquipiers.

Disponibles dès dimanche contre Le Havre ?

C’est déjà chose faite avec un climat polaire dans le ciel pour accompagner ces premiers pas. Pendant que Rémy Riou faisait ses valises pour le Paris FC, Anthony Lopes en a donc profité pour faire plus ample connaissance avec Lucas Perri qui portera le numéro 23 si l’on se réfère aux clichés pris par le club mardi. De son côté, Adryelson, tour de coup et gants pour braver le froid lyonnais, étrennera le numéro 14 sur les pelouses de Ligue 1. Prenant petit à petit leurs marques à l’OL, les deux anciens de Botafogo devraient être bientôt rejoints par une troisième recrue avec Malick Fofana, qui va s’engager avec la formation rhodanienne dans les prochaines heures.