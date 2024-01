Mercato : l’OL fonce sur Malick Fofana (La Gantoise)

À la recherche de renforts offensifs dans ce mercato hivernal, l’OL va miser gros sur Malick Fofana. À 18 ans, le jeune ailier de La Gantoise devrait débarquer dans le Rhône pour 15 millions d’euros hors bonus.

Ce n’est pas forcément le renfort d’expérience attendu mais l’OL va se renforcer sur les ailes dans ce mercato hivernal. Après les prêts de Tino Kadewere au FC Nantes et de Jeffinho à Botafogo, le club lyonnais se devait de recruter sur les postes offensifs. Dimanche, David Friio avait concédé espérer deux renforts durant la semaine et l’une de ces recrues annoncées par le directeur sportif devrait provenir de la Belgique. Non pas de Molenbeek, club d’Eagle Football, mais de La Gantoise selon L’Équipe. Malick Fofana, le tout jeune ailier (18 ans), titulaire dans le club belge (19 matches, 2 buts et 4 passes décisives), devrait signer dans les prochaines heures un contrat de quatre ans et demi à Lyon.

D'autres recrues offensives attendues

Pour s’attirer l’un des gros prospects du football belge, l’OL ne va pas hésiter à mettre les moyens puisque ce serait une somme de 15 millions d’euros, hors bonus, qui serait avancée. Ailier de poche du haut de ses 1,69m, Malick Fofana devrait apporter de la percussion sur les ailes, à l’image d’Ernest Nuamah. Loin du profil de Saïd Benrahma qui fait partie des autres pistes pour renforcer le secteur offensif. Toutefois, cette arrivée du Belge, suivi en Bundesliga et Premier League, ne devrait pas remettre en cause l’arrivée d’autres recrues hivernales pour accompagner le trio offensif de Pontarlier qui était composé Rayan Cherki, Diego Moreira et Alexandre Lacazette.