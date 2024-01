OL, Sage, Mercato… "Tant qu’il y aura des Gones" en direct

Première émission de l’année pour "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à 19h. Au programme, le 32e de finale de Coupe de France contre Pontarlier, la patte Pierre Sage sur l’OL et forcément du mercato.

L’heure de la reprise a sonné et pas seulement pour l’OL. Après deux semaines de trêve, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour ce lundi à partir de 19h. Malgré le passage à 2024, on ne change pas une équipe qui fonctionne avec Razik Brikh à la présentation et notre consultant Nicolas Puydebois. Pour cette première de l’année, l’équipe de TKYDG va débriefer la qualification de l’OL en Coupe de France contre le CA Pontarlier (0-3). Cette introduction permettra ensuite de se tourner vers le deuxième thème qui sera centré sur Pierre Sage. Maintenu à son poste, l’entraîneur intérimaire s’est entouré de personnes de confiance dans son staff pour mener à bien sa mission de maintenir le club dans l’élite. Mais après seulement six matchs, est-ce prématuré de dire qu’il a imposé sa patte ? L’équipe présente sur le plateau donnera son avis sur la question.

Il sera ensuite l’heure de se tourner vers le dernier thème de cette émission de "Tant qu’il y aura des Gones" à savoir le mercato hivernal. Après une semaine, l’OL a déjà enregistré deux arrivées et deux départs. David Friio a annoncé "espérer deux recrues cette semaine" mais quelle doit être la priorité ? Un ou deux ailiers face à la pénurie de joueurs offensifs ? C’est la question qui sera posée. Pour rappel, vous pouvez suivre TKYDG en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay à partir de 19 heures.