Les joueurs de l’OL félicitent Rayan Cherki pour son but contre Pontarlier. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Qualifié après sa victoire contre Pontarlier, l’OL connait son adversaire pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le week-end du 21 janvier, les joueurs de Pierre Sage affronteront Bergerac.

Au lendemain de sa qualification contre Pontarlier (0-3), l’OL connait déjà son adversaire en 16es de finale de la Coupe de France. Ce lundi avait en effet lieu le tirage au sort de ce nouveau tour avec encore 32 équipes rêvant de décrocher le trophée au mois de mai. Si la joueuse internationale française de handball Tamara Horacek, championne du monde 2023, et l’ancien footballeur camerounais Benjamin Moukandjo, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 et passé notamment par Monaco, Nancy, Reims ou Lorient auraient pu offrir un derby rhodanien aux joueurs de Pierre Sage avec l’AS Saint-Priest, les deux clubs partenaires devront se qualifier au tour suivant pour espérer se rencontrer.

La sortie des deux clubs a tardé mais finalement, le club lyonnais est sorti en premier avant l'ASSP, tiré en avant-dernier et qui affrontera Romorantin alors qu'il restait les Girondins de Bordeaux ou l'OGC Nice. De son côté, l’OL a hérité de Bergerac pour son deuxième tour dans la compétition en 2023-2024. Pensionnaires de National 2, le club périgourdin s'offre une affiche de rêve contre le club de Ligue 1 avec la venue des coéquipiers d'Alexandre Lacazette.