Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" était de retour aux affaires. Au programme : la qualification en Coupe de France et l’impact de Pierre Sage ainsi que l’actualité autour du mercato.

Les vacances sont également finies pour l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones". Comme les enfants, votre émission hebdomadaire était de retour ce lundi malgré quelques soucis techniques pour traiter de l'actualité de l'OL. Les joueurs lyonnais avaient effectué leur rentrée un jour plus tôt avec un 32e de finale de Coupe de France à jouer contre Pontarlier. Malgré le piège doubien, la qualification a été acquise avec sérieux (0-3) et cette nouvelle victoire a servi d'introduction au duo Razik Brikh - Nicolas Puydebois pour lancer cette première de l'année 2024.

Quel mercato pour l'OL ?

Après avoir mis en avant les difficultés dans le jeu lyonnais notamment en première mi-temps face au bloc adverse compact de Pontarlier, l'équipe de TKYDG s'est attardé sur le cas Pierre Sage. L'entraîneur, toujours intérimaire, a malgré tout été conforté dans ses fonctions à l'OL durant les vacances de Noël et a même pu faire appel à deux nouveaux adjoints avec Jamal Alioui, que connait bien notre consultant, et Damien Della Santa. Preuve que le projet Sage est sur le long terme ? Le natif de Lons-le-Saunier maintient qu'il vit au jour le jour mais en cette période de janvier, il doit forcément composer avec les aléas du mercato hivernal. Ce thème a été le troisième et dernier de la soirée sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" avec le match de Pontarlier comme base et la pénurie de joueurs offensifs. Une priorité dans les jours à venir ?