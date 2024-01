L’OL continue de gagner et de ne pas prendre de buts

En gardant sa cage inviolée contre le CA Pontarlier dimanche, l’OL a signé une quatrième victoire de suite sans prendre de buts. Cela n’était plus arrivé depuis octobre 2017 avec six matchs.

À la fin du match, Alexandre Lacazette a bien résumé ce qui a pu être vu pendant 90 minutes à Besançon. Intraitable défensivement contre une formation qui procédait avant tout en contre, l’OL n’a pas été assez efficace pour tuer rapidement le match contre Pontarlier (0-3). Il y a bien eu un but refusé injustement à Rayan Cherki pour un hors-jeu imaginaire, mais les Lyonnais ont dû attendre la 44e minute pour forcer le verrou.

Certes un moment idéal afin de mettre un coup derrière la tête de leur adversaire, mais loin de l’entame souhaitée par Pierre Sage avant la rencontre. "On s’attendait à leur résistance, à ce que l’adversaire soit compact en défense. Derrière, je ne pense pas que nous ayons été mis trop en danger, a déclaré le capitaine lyonnais. En défense, les gars ont bien fait le travail en couverture, mais devant, nous aurions pu être plus efficaces."

Caleta-Car porte-bonheur

Face à la formation de National 3, cela a suffi, mais est-ce que ce sera le cas dimanche prochain (17h05) contre Le Havre en Ligue 1 ? Pas certain même si l’OL a retrouvé une assise défensive. En plus de quatre victoires de suite, la formation rhodanienne a également signé un quatrième clean-sheet de suite. Une première depuis octobre-novembre 2017. À l’époque de Bruno Genesio, les Lyonnais avaient poussé ce total à six matchs de suite (5 victoires et un nul). Réussiront-ils à battre cette longévité ?

À l’instant T, ce sont avant tout les victoires qui comptent, même si garder le but inviolé est forcément source de satisfaction. "C’est important pour nous les défenseurs de rester sur une série de quatre matches sans encaisser de but, s’est réjoui Duje Caleta-Car. Nous pouvons être fiers de cette performance et nous espérons que cela continue pour les matches suivants." Mis au placard pendant plusieurs mois, le défenseur croate n’est pas étranger à cette belle série.