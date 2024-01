Mercato : l’OL cherche toujours deux autres joueurs offensifs 

En plus du dossier Malick Fofana (La Gantoise), l’OL voudrait encore boucler l’arrivée de deux autres renforts sur des postes offensifs.

L’OL voulait se montrer actif sur le marché des transferts hivernal, à l’image de son président hyperactif, et il a visiblement l’intention de tenir parole. Après les arrivées officialisées de Lucas Perri et Adryelson contre environ 7 millions d’euros en provenance de Botafogo, il devrait prochainement enregistrer la signature de Malick Fofana, ailier de 18 ans évoluant à la Gantoise. Mais ce recrutement, si l’on en croit L’Equipe, ne remettrait pas en cause la venue de deux autres éléments offensifs.

Avec les départs à la CAN d’Ernest Nuamah (Ghana) et Mama Baldé (Guinée-Bissau), l’Olympique lyonnais s’est dépeuplé dans ce secteur de jeu. Encore plus avec les transferts de Tino Kadewere (Nantes) et Jeffinho (Botafogo). Dès lors, comme on a pu le constater à Besançon, où les Rhodaniens ont dominé Pontarlier en 32es de finale de Coupe de France (0-3), Pierre Sage manque de solutions.

Il ne reste plus que trois attaquants, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Diego Moreira.

Benrahma en piste numéro 1 ?

Ce n’est donc pas pour rien que David Friio a confié qu’il espérait annoncer “deux nouvelles têtes” cette semaine, avant un rendez-vous crucial au Havre en Ligue 1. Le directeur sportif y parviendra-t-il ? En tout cas, lui et les dirigeants veulent poursuivre leur travail en ajoutant, outre Fofana, deux autres joueurs à vocation offensive dans le groupe. Dernièrement, les profils de Saïd Benrahma (West Ham) et Arnaut Danjuma (Everton) sont ressortis, mais c’est le premier nommé qui serait la priorité.