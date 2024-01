Le mercato, ce long chantier de janvier pour l'OL

Lancé dans un objectif maintien qu’il n’avait pas prévu, l’OL a programmé un mercato copieux cet hiver. A quel point le sera-t-il ? La réponse arrivera fin janvier, mais les premiers jours donnent un petit aperçu du chantier.

Deux recrues officialisées, autant de départs, une troisième en passe d’arriver (Malick Fofana, La Gantoise) et d’autres espérées. Alors que nous avons pratiquement atteint le tiers de ce mercato de janvier, l’OL n’a pas menti sur ses intentions. Au vu de la première partie de saison, il compte se renforcer pour ne pas vivre une deuxième partie d’exercice aussi difficile, et principalement, assurer sa place dans l’élite pour 2024-2025.

La cellule de recrutement, avec le duo David Friio (directeur sportif) - Matthieu Louis-Jean (chef de cette structure) en tête, travail sur le sujet depuis de longues semaines. Les pistes étudiées sont nombreuses et dans tous les secteurs du jeu, mais comme à chaque fois pour le marché des transferts, il y a un gap entre les cibles et les noms qui finissent réellement par signer.

Recruter des joueurs capables d'être titulaire

Alors à quel point l’Olympique lyonnais doit-il s’activer cet hiver, et surtout, quel(s) profil(s) doit-il rechercher ? “Il faut des joueurs apportant une plus-value. Pour l’objectif maintien, voire peut-être un peu plus selon la dynamique, il faut bonifier cet effectif-là. J’attends de voir la fin du mercato, si des éléments capables d’intégrer le 11 titulaire vont arriver, des footballeurs ambitieux avec un bon état d’esprit”, a décrit Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones.

Une première description du mercato “idéal” qui correspond à la vision de Friio, interrogé après la victoire face à Pontarlier en 32es de finale de la Coupe de France dimanche dernier (0-3). “Le marché des transferts est un travail de tous les jours, on veut recruter pour bonifier ce groupe", a-t-il glissé, tout en confiant qu’il espérait accueillir “deux nouvelles têtes” dans la semaine.

Recruter oui, mais à quelle dose ?

Avec une cellule de recrutement plus structurée et un organigramme plus clair, l’OL semble avoir adopté une organisation plus en adéquation avec les exigences du football professionnel. Néanmoins, reste maintenant à dénicher les bonnes personnes pour le groupe. “Tout le monde ne peut pas jouer à l’Olympique lyonnais, a affirmé notre consultant et ancien gardien rhodanien, champion de France de 2003 à 2005. Le poids du maillot, la pression du résultat, cela reste une institution. C’est une donnée à prendre en compte dans le recrutement. Des garçons d’expérience sont nécessaires dans un effectif pour amener de l’exemplarité par les actes.”

Mais l’actuel 15e de Ligue 1 doit-il toujours apporter autant de sang-neuf, alors qu’il vient d’enchaîner quatre victoires de rang, le tout sans prendre de but ? Pour Pierre Sage, la réponse et oui. La dynamique actuelle ne doit pas changer les plans. "Je ne pense pas parce que la volonté était double. La première était de renforcer l’équipe pour avoir plus de ressources et plus de variété dans notre jeu. Et la deuxième était de laisser les joueurs dans un état de confiance par rapport à leur poste. C’est-à-dire de ne pas doubler, tripler des postes où il y avait de la satisfaction, a expliqué l’entraîneur. Les deux logiques sont portées par le club, ce ne sont pas les miennes ou celles d’un directeur sportif. C’est une logique de club.”

On comprend donc bien que les dirigeants lyonnais vont poursuivre le travail, en quête de renforts, et d’ailleurs, cela pourrait bouger encore dans chaque ligne. “Selon moi, il manque un défenseur central qui vienne étoffer ce poste-là, apporter un peu de fraîcheur et de qualité, même si sur les derniers matchs, Duje Caleta-Car, Dejan Lovren et Jake O’Brien ont fait le boulot. Un milieu de terrain également, soit une sentinelle, soit un relayeur, car on ne va pas pouvoir faire toute la saison avec Maxence Caqueret et Corentin Tolisso, d’autant plus que ce dernier peut être fragile physiquement, même s’il revient bien. Et puis il faut des ailiers”, a énuméré Nicolas Puydebois.

Un mercato charnière pour l'OL

On l’a compris, la période actuelle est cruciale pour l’OL, pour son avenir. Du mercato hivernal 2024 dépendra beaucoup de choses. Il nous permettra de nous faire une opinion sur l’impact, positif ou non, du renouvellement entamé il y a quelques mois à la cellule de recrutement et à la direction, et sur les ambitions qu’il pourrait retrouver, au-delà de cette saison.

Beaucoup d’enjeux donc, et tout autant d’interrogations. “Il y a pas mal de joueurs à faire venir. Alors est-ce que l’enveloppe est suffisamment conséquente ? Et est-ce que les noms visés ont envie de venir dans la situation actuelle ? Est-il encore aussi attirant qu’à une période ? Je pense que oui financièrement, sportivement moins cette année. Mais ce ne sera pas ceux en pleine bourre dans leur club. Néanmoins, cela permettra d’ajouter de la concurrence, à l’image d’Anthony Lopes et Lucas Perri, a souligné Nicolas Puydebois sur le plateau de TKYDG. Les cartes seront redistribuées, ce qui peut créer une émulation positive.” A double tranchant aussi, en cas d’erreur sur les profils, mais l’Olympique lyonnais a là l’opportunité d’entamer un nouveau cycle vertueux, s’il ne se trompe pas.