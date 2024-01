Pour recevoir l'OL en 16es de finale de la Coupe de France, Bergerac devrait devoir s'exiler. Possiblement du côté de Libourne.

Et si le FC Libourne, éliminé en 32es de finale de la Coupe de France le week-end passé, recevait tout un 16e de finale ? C'est en tout une éventualité. Ironie du destin, cela pourrait être pour dépanner son bourreau dans la compétition, le Bergerac-Perigord FC. Ce dernier doit recevoir l'OL le 20 ou 21 janvier prochain, et son stade Campréal n'est pas aux normes.

Alors, comme l'a expliqué le président, Christophe Fauvel, cette affiche pourrait se tenir dans la ville girondine. "La grosse tendance, ce serait d'aller du côté de Libourne, a-t-il indiqué à RMC Sport. Nous avons déjà joué contre Lille il y a cinq ans. J'ai déjà eu le maire de Libourne par texto qui est d'accord pour nous accueillir."

Un président admiratif de l'OL et de Jean-Michel Aulas

Évoquant le tirage au sort qui a mis sur la route de son groupe l'Olympique lyonnais, le dirigeant périgourdin était ravi. "On rêve tous de tirer un gros à ce stade de la compétition et donc un nom de Ligue 1. Et parmi eux, il y a les très, très gros comme Marseille, Paris et Lyon... J'avoue que j'ai un faible très affirmé pour Jean-Michel Aulas, et mon souhait le plus cher, ce serait qu'il vienne soutenir son club à titre affectif, a-t-il confié. Je compte bien lui envoyer un tweet en ce sens. Il sera bien accueilli."

Au-delà de l'ancien patron de l'OL, Christophe Flavel a affirmé qu'affronter les Rhodaniens représentait "toute une symbolique", étant admiratif du "modèle économique qu'il représente." Mais il a bien évidemment conclu que son équipe ne se comporterait pas "en victime résignée" lors de ce 16e de finale. Les Lyonnais sont prévenus.