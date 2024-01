Coupe de France : le stade pour Bergerac - OL décidé ce mercredi

Face à l’incapacité d’utiliser le stade de Campréal pour recevoir l’OL, le Bergerac Périgord FC réfléchit à la possibilité de jouer à Libourne. La décision doit être rendue ce mercredi, à dix jours du 16e de finale de Coupe de France.

Après la Coupe de France, l’OL s’est replongé dans le quotidien de la Ligue 1 depuis mardi et la reprise de l’entraînement. Pourtant, la Coupe va rapidement repointer le bout de son nez avec les 16es de finale et un déplacement à Bergerac le vendredi 19 janvier à 21h. À Bergerac ? Pas vraiment, car même si le tirage au sort a réservé le Bergerac Périgord FC aux hommes de Pierre Sage, la rencontre ne se déroulera pas dans cette ville, le stade de Campréal n’étant pas homologué par la FFF à ce stade de la compétition. Comme le CA Pontarlier au tour précédent, le BPFC va devoir délocaliser son 16e et jouer à "l’extérieur" ce match de l’année. Il n’y aura pas d’inversion avec une rencontre au Parc OL, mais le stade d’accueil n’a pas encore été décidé. Toutefois, quarante-huit heures après le tirage, le choix devra être officialisé dans les prochaines heures par le club du Périgord.

Libourne en pole ?

Comme avancé sur RMC par le président du Bergerac Périgord FC, Christophe Fauvel, la tendance voudrait que le 16e entre le BPFC et l’OL se tienne du côté de Libourne, club qui a été éliminé par Bergerac au tour précédent et qui se trouve à 80 kilomètres. "La grosse tendance, ce serait d'aller du côté de Libourne. Nous avons déjà joué contre Lille il y a cinq ans. J'ai déjà eu le maire de Libourne par texto qui est d'accord pour nous accueillir." Face à l’excitation de toute une ville, mais aussi à la mise en place de la billetterie et de toute la logistique à venir, le choix du stade sera très vite communiqué. Le Bergerac Périgord FC n’a de toute façon pas le choix, la FFF attend une décision rapide.