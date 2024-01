OL - Mercato : plus de 20 millions d’euros pour Malick Fofana ?

En passe de devenir une nouvelle recrue, Malick Fofana ne débarquera pas gratuitement à l’OL. Le club lyonnais devrait lâcher plus de 20 millions d’euros (bonus compris) pour le jeune Belge.

Quand on aime, on ne compte pas. Quand on veut un joueur, c’est exactement la même chose et il semblerait bien que ce soit le procédé utilisé par l’OL pour convaincre Malick Fofana de rejoindre la Capitale des Gaules. Annoncé comme la future recrue lyonnaise après Lucas Perri et Adryelson, le jeune Belge va devoir gérer la pression d’un transfert coûteux. Pour l’arracher à la concurrence allemande et anglaise et convaincre La Gantoise de laisser filer son joyau, l’OL aurait choisi de mettre les moyens. D’après le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, le coût de l’opération totale reviendra à plus de vingt millions d’euros.

Considéré comme l’une des pépites du football belge du haut de ses 18 ans et de son mètre soixante-neuf, Malick Fofana aurait donc dit oui à l’OL et passé sa visite médicale avant de signer son contrat jusqu’en 2028. Une signature sur le long terme qui couterait 17 millions d’euros en transfert sec et cinq millions d’euros de bonus en plus selon le journaliste italien. Ne reste plus qu’à attendre l’officialisation du transfert pour connaitre le véritable coût de ce transfert. Néanmoins, l’OL montre qu’il a les moyens.