L'OL Groupe acquiert Molenbeek avant de changer de nom

Au 31 mars 2024, l'OL Groupe deviendra Eagle Football Group. Avant cette échéance, il a conclu l'achat de sa participation dans Molenbeek, soit presque 99% des parts du capital du club belge.

Plusieurs choses intéressantes sont à retenir du dernier bilan semestriel publié par l'OL Groupe jeudi dans la soirée. Celui-ci porte sur premier semestre de l’exercice 2023/2024 (du 1er juillet au 31 décembre) et donne quelques précisions et informations sur le futur de l'institution.

Si l'on s'attache avant tout aux perceptives et aux projets, on note que d'ici au 31 mars 2024, la société aura changé d'appellation. Il faudra ensuite l'appeler Eagle Football Group, ce qui était prévu conformément à la décision prise lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2023. Le but à terme étant de parvenir à réaliser le projet voulu par la holding Eagle Football, dont le président est pour rappel John Textor, à savoir entrer à la bourse de New York en 2024.

14,5 millions d'euros pour l'engagement dans Molenbeek

Au-delà de la modification de sa dénomination sociale, l'entreprise a conclu, sous réserve des dernières vérifications, l'acquisition, auprès d'Eagle Football Holdings Bidco, de sa participation dans Molenbeek, portant sur 98,68% des parts du capital du club belge. 14,5 millions d'euros ont été dégagés afin de mener à bien cette transaction. Une convention réglementée validée préalablement par le conseil d'administration.

Concernant la cession d'OL Reign (désormais Seattle FC Reign), là aussi le communiqué évoque une "progression". Un accord devrait même intervenir "dès que les conditions suspensives, approbation de la NWSL et de la MLS, auront été levées." Pour l'Arena, elle aussi en vente, des discussions sont en cours avec plusieurs acquéreurs potentiels, dont Jean-Michel Aulas, et une issue pourrait être trouvée "dans les prochains mois".