Jérémy Clément a retrouvé un peu d'OL à Molenbeek

Ancien coach principal de Bourgoin et Andrézieux, Jérémy Clément a endossé le costume d’adjoint de Bruno Irles à Molenbeek. Un club dans lequel il retrouve un peu d’OL.

Comme première expérience à l’étranger dans sa carrière de coach, Jérémy Clément découvrira donc la Belgique. Après des premiers rôles du côté de Bourgoin et Andrézieux, l’ancien milieu de terrain jouera les adjoints de Bruno Irles du côté du RWD Molenbeek. La mission maintien a déjà débuté avec un premier match perdu contre le KAA Genk ce week-end (3-1). Pas la meilleure des façons de prendre la suite de Claudio Caçapa mais la survie du club belge s’annonce malgré tout compliquée avec des résultats en berne depuis plusieurs semaines.

Alors pourquoi avoir accepté un challenge aussi difficile ? "Il se trouve que j’ai rencontré Bruno (Irles) cet été par l’intermédiaire de Dado Prso, un ami commun. Bruno n’avait jamais eu d’adjoint et il en cherchait un pour pouvoir travailler de manière un peu systématique afin de l’accompagner et en qui il pouvait avoir confiance, a déclaré le natif de Béziers chez nos confrères du Dauphiné. Donc, il m’a dit : “Si je pars quelque part, je t’emmène.” Pour l’épauler, il cherchait quelqu’un de plus jeune." Bruno Irles a donc tenu parole.

"Avoir connu l'OL me donne une certaine crédibilité"

À 39 ans, Jérémy Clément va donc découvrir le rôle d’adjoint dans un club de l’élite, mais il ne sera pas dépaysé pour autant. S’il assure "ne pas avoir rencontré ni discuté avec John Textor au moment de sa signature", l’ancien milieu retrouvera un peu d’OL du côté de Molenbeek. Grâce à la synergie entre les deux clubs avec Eagle Football et la présence d’anciens joueurs du club lyonnais. Ce contingent a d’ailleurs joué un rôle positif dans sa décision d’accepter la mission. "Avoir connu Lyon, c’est un plus pour moi, car dans le staff en place, il y a des anciens de l’OL. Chez les joueurs aussi, comme Mamadou Sarr. Cela n’a pas été décisif, mais cela a compté. Cela me permet d’avoir une certaine crédibilité." Il faut désormais que les résultats suivent sur le terrain. Car l'opération maintien est pour le moment mal embarquée.