Les joueurs de l’OL après leur succès contre Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le mardi 2 avril, l’OL affrontera Valenciennes en demi-finale de la Coupe de France. Pour ceux qui n’auront pas la chance de se rendre à Décines, l’affiche ne sera malheureusement pas accessible gratuitement, car seulement diffusée sur beIN Sports.

Un dernier match pour espérer une première finale depuis 12 ans. À l’OL, l’objectif court terme est d’abord les deux matchs de Ligue 1 contre Lorient et Toulouse, décisifs dans la course au maintien, mais personne ne peut éluder la perspective d’une première finale de Coupe de France depuis le sacre contre Quevilly en 2012. Le club souhaite y aller "step by step", certainement refroidi par l’échec de la saison dernière contre Nantes. Seulement, en affrontant à domicile Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2, les espoirs sont forcément décuplés chez les supporters. Après le guichets fermés contre Strasbourg, l’OL espère bien revivre pareille soirée le 2 avril prochain à Décines.

La billetterie pour les abonnés a ouvert ses portes mardi et celle pour le grand public sera active à partir de vendredi et quelque chose nous dit que les places risquent de s’arracher comme des petits pains. Malheureusement, pour ceux qui n’auront pas la chance d’être présents à Décines cette affiche ne sera pas disponible gratuitement à la télé. En effet, si l’autre demi-finale entre Rennes et le PSG ou Nice aura les faveurs d’une double diffusion beIN Sports - France Télévisions, OL - Valenciennes ne sera disponible que sur beIN, diffuseur officiel de la compétition. Forcément un coup dur pour une compétition aussi populaire que le Coupe de France.