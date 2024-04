OL féminin : le calendrier international des Fenottes 

Au total, 21 joueuses de l’OL féminin sont parties en sélection durant cette première quinzaine d’avril. Découvrez le programme des internationales lors des prochains jours.

Elles seront quinze avec les équipes de France féminines (A, U23 et U19), deux avec les Pays-Bas, sans oublier celles aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Allemagne. Durant la trêve internationale qui s’est ouverte en début de semaine, 21 joueuses de l’OL féminin ont été convoquées par leur sélection respective.

Les Françaises d’Hervé Renard (Mbock, Renard, Bacha, Becho, Cascarino, Diani, Le Sommer) tout d’abord, qui commenceront les qualifications à l’Euro 2025 avec deux affiches face à la République (05/04) et la Suède (09/04). Leurs benjamines U23 (Sombath, Sylla) affronteront l’Italie (04/04) et le Portugal (08/04) lors de deux matchs amicaux. Enfin, les six U19 (Belhadj, Marques, Sangaré, Coutel, Mendy, Swierot) joueront leur place pour l’Euro de la catégorie contre l’Ukraine (03/04), la Norvège (06/04) et la République tchèque (09/04).

Possible duel entre Horan et Gilles

Retour aux éliminatoires pour la compétition européenne en 2025 avec l’Allemagne de Sara Däbritz (Autriche et Islande) et les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola (Italie et Norvège), qui auront l’objectif de prendre un bon départ dans leur groupe.

Le mois d’avril sera également synonyme de SheBelieves Cup, avec le Canada de Vanessa Gilles (contre le Brésil) et les États-Unis emmenés par Lindsey Horan (Japon). Les deux Fenottes pourraient se rencontrer en finale ou lors de la petite finale. Enfin, terminons ce tour des agendas par Ellie Carpenter et l’Australie. Rendez-vous le 10 avril face au Mexique pour une affiche de préparation pour la latérale droite.

Le programme des Lyonnaises durant la trêve :

France A (Mbock, Renard, Bacha, Becho, Cascarino, Diani, Le Sommer)

France vs République d'Irlande, le 05/04 à 21h10

Suède vs France, le 09/04 à 19 heures

France U23 (Sombath, Sylla)

Italie vs France, le 04/04 à 15h30

France vs Portugal, le 08/04 à 15 heures

France U19 (Belhadj, Marques, Sangaré, Coutel, Mendy, Swierot)

France vs Ukraine, le 03/04 à 15 heures

France vs Norvège, le 06/04 à 15 heures

République tchèque vs France, le 09/04 à 16 heures

Canada (Gilles)

Canada vs Brésil, le 06/04 à 21h30

Finale ou petite finale le 9 avril

États-Unis (Horan)

USA vs Japon le 06/04 à 18h30

Finale ou petite finale le 9 avril

Pays-Bas (Egurrola/van de Donk)

Italie vs Pays-Bas, le 05/04 à 18h15

Pays-Bas vs Norvège, le 09/04 à 20h45

Allemagne (Däbritz)

Autriche vs Allemagne, le 05/04 à 20h30

Allemagne vs Islande, le 09/04 à 18h10

Australie (Carpenter)