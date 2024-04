Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malgré la défaite contre le PSG, Pierre Sage avait accordé deux jours de repos à ses joueurs. Ces derniers seront de retour au centre d’entraînement ce mercredi, à cinq jours d’OL - Monaco.

Une parole est une parole et la défaite (4-1) contre le PSG dimanche n’a pas remis en cause la promesse faite par Pierre Sage à ses joueurs. Lancés dans un sprint final qui pourrait leur permettre d’accrocher l’Europe en fin de saison, les Lyonnais ont pu recharger les batteries et passer du bon temps en famille après leur retour de Paris dimanche soir. En effet, l’entraîneur de l’OL, qui s'est offert une escapade niçoise, avait accordé deux jours de repos. Le but étant de complètement décompresser après cette période faste, mais malgré tout intense physiquement et mentalement depuis février. L’air familial ayant fait son effet pendant deux jours, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont désormais un rendez-vous à préparer et non des moindres.

Le rebond attendu à Décines

Après Brest et le PSG, l’OL s’attaque à un nouveau col dimanche soir du côté de Décines. Le club lyonnais reçoit l’AS Monaco, actuel dauphin du club parisien et qui joue en ce milieu de semaine contre Lille. Pendant que les Monégasques joueront leur match en retard ce mercredi soir (21h), les joueurs de l’OL reprendront eux le chemin de l’entraînement dans la matinée. À cinq jours de la 31e journée de Ligue 1, les ouailles de Pierre Sage vont remettre le bleu de chauffe afin de reprendre leur dynamique positive en championnat. D’autant plus que le Parc OL sera une fois de plus bien garni dimanche (19h) à l’occasion de la soirée mettant à l'honneur les supporters.