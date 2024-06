OL - International : les derniers résultats des Fenottes

Daniëlle van de Donk lors de Pays-Bas – Portugal à la Coupe du monde 2023 (Photo by Sanka Vidanagama / AFP)

En plus de l’équipe de France, trois autres joueuses de l’OL jouaient un dernier match dans cette fenêtre internationale.

Jeux olympiques ou non, l’heure des vacances n’a pas encore sonné pour les joueuses internationales de l’OL féminin. En effet, quand bien même les Pays-Bas et la Norvège n’ont pas réussi à accrocher un ticket pour les JO 2024, les deux nations vont devoir faire du rab avec les éliminatoires de l’Euro 2025 placés en plein milieu de juillet. Les rendez-vous de mardi soir n’étaient donc pas les derniers pour Daniëlle van de Donk et Ada Hegerberg. Cependant, cette dernière a été préservée par le staff norvégien puisque l’attaquante de l’OL n’était pas sur la feuille de match contre l’Italie (1-1).

Une heure pour Horan, Gilles sur le banc

Rien n’a été communiqué par la Fédération, mais avec un retour à la compétition ces dernières semaines, on peut imaginer qu’aucun risque n’est pris avec Hegerberg. Avec 5 points, la Norvège reste dauphine des Pays-Bas de Van de Donk qui a raté le coche en Finlande. Ayant la possibilité de faire un grand pas vers la qualification, les Bataves ont été tenues en échec (1-1) et restent sous la menace des trois autres nations du groupe.

De l’autre côté de l’Atlantique, pas de pression du résultat, simplement des matchs de préparation pour les Jeux Olympiques pour les États-Unis et le Canada. Contre la Corée du Sud, les Américaines ont encore une fois déroulé (3-0) avec 62 minutes pour Lindsey Horan. Ce fut la seule Lyonnaise sur le terrain sur le continent américain, car Vanessa Gilles est, elle, restée sur le banc lors du nul canadien contre le Mexique (1-1).