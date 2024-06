Fofana (OL) dans la liste du Golden Boy 2024

Malick Fofana célébrant son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Cette semaine, la liste des 100 joueurs nominés pour le Golden Boy 2024 a été dévoilée. Parmi eux, on retrouve Malick Fofana, auteur d’une seconde partie de saison très prometteuse avec l'OL.

Arrivé le 10 janvier 2024 à l’Olympique lyonnais en provenance de La Gantoise en Belgique, Malick Fofana a rapidement montré l’étendue de ses qualités. En ce début du mois de juin, le média italien Tuttosport a dévoilé la liste des 100 footballeurs en lice pour remporter le Golden Boy. Le jeune Belge figure bien dans la liste, aux côtés de plusieurs Français et joueurs de Ligue 1, dont le favori Warren Zaïre-Emery (PSG). Pour rappel, ce trophée récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison en Europe. Même si les chances de voir le diamant lyonnais remporter le prix sont infimes, cette nomination est révélatrice de tout le talent dont dispose le prospect de 19 ans.

Décisif en sortie de banc

Malick Fofana a tout de suite donné satisfaction à l'OL et à son nouvel entraîneur. Après avoir inscrit le but de la victoire lors de la rencontre contre l’AS Monaco (3-2), l’international espoirs belge s’est attiré les louanges de tout un club, notamment de Pierre Sage. Le coach lyonnais apprécie ses efforts au quotidien, une donnée importante pour un jeune joueur de ce calibre. L’ailier virevoltant a d’ailleurs inscrit quatre buts, pour une passe décisive en six mois, le tout en sortant généralement du banc en cours de match. Ainsi, la saison prochaine va être décisive pour le natif d’Alost, qui aura sûrement l’occasion de s’inscrire dans la rotation offensive.