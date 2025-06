Mercato : Yann Llahona (ex-OL) file à Angers

Formé à l'OL, le jeune gardien de but, Yann Llahona, rejoint le SCO d’Angers. Il évoluera dans un premier temps avec la réserve.

C’est une page qui se tourne pour Yann Llahona. Après cinq saisons passées au sein de l’Olympique lyonnais, le portier de 17 ans a officialisé son départ pour le SCO d'Angers ce lundi. Cette année, il a majoritairement évolué avec les U19, tout en effectuant quelques apparitions avec le groupe Pro 2. Arrivé à l'OL en 2020 en provenance du FC Côtière-Luenaz, Yann Llahona n’a pas été le premier choix dans la cage des U19, devancé dans la hiérarchie par Matthias da Silva et Yvann Konan.

Une situation qui a sans doute pesé dans la balance au moment de faire le point sur son avenir. Il aura tout de même disputé sept matchs avec l’équipe de Samy Saci. À noter également une pige au niveau supérieur : une première en National 3 avec la réserve dirigée par Gueïda Fofana.

"Nouvelle aventure" pour Llahona

Yann Llahona, qui vient de s'engager un an avec la formation angevine, a publié un message sur son compte Instagram. "C’est avec beaucoup de fierté que je rejoins le SCO d'Angers pour la saison prochaine. Un grand merci au club pour sa confiance. Impatient de vivre cette nouvelle aventure et de tout donner pour les couleurs angevines. À très vite sur le terrain." Le gardien de but de la génération 2007 intégrera l'effectif de National 3 des Noirs et Blancs.