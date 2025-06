OL : Lucas Perri, entre promesses et amélioration

Propulsé dans le but de l'OL cette saison, Lucas Perri a fait oublier Anthony Lopes. Toutefois, le gardien brésilien a aussi montré quelques lacunes criantes pour sa première saison complète.

Il n'y a pas que les attaquants qui font gagner des points à leur équipe, les gardiens de but peuvent aussi avoir un rôle prépondérant au cours d'une rencontre. Le gardien de l'Olympique lyonnais, Lucas Perri fait partie de ce cercle fermé des joueurs capables d'être décisifs à leur manière. "Il a de grandes qualités. Il est très souvent décisif. Si l’on devait faire un bilan aujourd’hui, je dirais qu’il serait bien plus positif que négatif. On a un très bon gardien", déclarait notamment Nicolas Puydebois en février dernier à propos du portier brésilien. En effet, le joueur de 27 ans possède de multiples qualités, qui font de lui, un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison.

Des axes d'amélioration facilement détectables

Avec sa taille de 1,97 m, il fait partie de cette nouvelle génération de gardien imposant mais mobile et allant vite au sol. Cela lui a valu plusieurs arrêts réflexes, protégeant sa ligne de but d'une main de fer, quelle que soit la puissance du tir. Toutefois, tout ne fut pas non plus parfait pour le successeur d'Anthony Lopes dans le but de l'OL. Malgré sa taille, il a eu du mal à en imposer dans les airs, notamment sur les corners, et son jeu au pied, pourtant vanté à son arrivée, l'a trahi à plusieurs reprises. Les supporters lyonnais pensent encore à cette relance ratée contre l'OM au Parc OL.

Cependant, la première saison de Lucas Perri est plus que correcte, avec une volonté accrue de donner de la voix au fil des mois et des rencontres. "Cela fait un an que je suis ici. Premièrement, j'ai appris une nouvelle langue. En tout cas, j'ai progressé (en français) depuis l'année dernière. Puis j'ai appris à vivre dans une nouvelle ville. J’aime beaucoup Lyon, la ville est très belle. J’ai déjà vécu de belles choses et j’espère que cela va continuer, car je suis fier d’être à l’OL et de jouer pour ce blason", avait-il déclaré le 7 février 2025, tout juste un an après ses grands débuts avec l'Olympique lyonnais.

Des statistiques qui confirment une saison complète

Malgré les problèmes défensifs de l'OL (46 buts encaissés en 34 matchs), Lucas Perri a tenté de tenir la barraque sur l'exercice 2024-2025 en Ligue 1 avec Lyon. En 33 rencontres disputées, il a concédé 44 buts (moyenne de 1,3 but encaissé par match). Il a tout de même réalisé 10 clean sheets, ce qui fait de lui le troisième gardien avec la plus grande invincibilité derrière Lucas Chevalier (11) et Brice Samba (12).

Au total, il a réalisé 116 arrêts (6e gardien de Ligue 1 avec le plus grand nombre d'arrêts). Enfin, il aura évité 6,1 buts cette saison (6e également) d'où l'importance du gardien de but dans le résultat d'un match. Si l'OL a réussi, tant bien que mal, a validé son billet pour la Ligue Europa 2025-2026, c'est en partie aussi grâce à Lucas Perri. Il est d'ailleurs d'ores et déjà fortement convoité lors du mercato estival.