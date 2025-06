Ayant choisi de cacher un morceau du badge lors de la journée contre l'homophobie, Nemanja Matic a été rattrapé par la patrouille. Le milieu de l'OL a pris deux matchs de suspension ferme et deux avec sursis. Il effectuera également un acte de sensibilisation pour cette cause.

Cela fait cher le morceau de scotch blanc et l'envie de ne pas participer à la journée de sensibilisation contre l'homophobie. Le 17 mai dernier, pour le dernier match de la saison contre Angers, Nemanja Matic n'avait joué qu'une vingtaine de minutes après avoir débuté comme remplaçant. Seulement, le Serbe avait fait parler de lui pour avoir caché le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Il n'avait pas été le seul dans ce cas en Ligue 1, et le milieu de l'OL a dû s'expliquer lors d'une convocation de la commission de discipline. Cette dernière a rendu son verdict mercredi soir. Matic écope de deux matchs de suspension ferme et de deux autres avec sursis.

Le Serbe a accepté l'action proposée par la Ligue

S'il reste à l'OL cet été, il loupera donc les deux premières journées de championnat. En plus de cette suspension, Nemanja Matic a accepté, dès la proposition faite, "de participer, dans un délai de six mois, à une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football, en collaboration avec une association experte œuvrant aux côtés de la LFP tout au long de la saison auprès des clubs et des supporters." Cela a certainement permis de faire passer la sanction de quatre matches automatiques à un "2+2".