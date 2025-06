Le Bleuets ont remporté leur premier match au Tournoi International Maurice-Revello contre l'Arabie saoudite. Justin Bengui était titulaire dans le but français.

Ce mardi à 17 heures 30, l’équipe de France U20 lançait son Tournoi International Maurice-Revello. Pour cette première rencontre contre les Saoudiens, Bernard Diomède avait convoqué un groupe dans lequel figuraient deux joueurs de l’Olympique lyonnais : Saël Kumbedi et Justin Bengui. Le premier n’a finalement pas été retenu pour cette entrée en lice, tandis que le second a débuté la rencontre dans la peau du titulaire au poste de gardien de but.

Les Bleuets ont assuré l’essentiel en s’imposant 2-1, grâce à des buts signés Steve Ngoura (64e) et Elyaz Zidane (67e). Menés dès la 22e minute, les jeunes Français ont su renverser la situation avec caractère. Prochain match face au Mali vendredi 6 juin à 17 heures 30.

Jérémy Mounsesse débute avec le Congo U20 ce mercredi

En fin de contrat avec l’OL, Jérémy Mounsesse s’apprête à tourner la page de son club formateur. Cadre de la réserve cette saison et vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, le défenseur de 20 ans ne devrait pas être conservé. En attendant de rebondir, il aura l’occasion de se montrer avec les U20 du Congo lors du Tournoi Maurice-Revello. Ce sera d’ailleurs une grande première pour son pays, qui découvre la compétition. Les Congolais débutent leur aventure ce mercredi à 14 heures face au Japon.