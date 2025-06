OL - Mercato : Cherki et Manchester City auraient trouvé un accord

Sur le départ de l'OL dans les prochaines semaines, Rayan Cherki aurait trouvé un accord contractuel avec Manchester City. Le club mancunien va désormais dégainer une offre officielle à l'OL dans les prochaines heures.

Depuis plusieurs jours, il est décidément au cœur des discussions. Que ce soit avec l'équipe de France ou concernant le mercato, Rayan Cherki fait l'actualité du football français. Sera-t-il titulaire jeudi soir contre l'Espagne pour ce qui serait sa première cape en Bleus ? Le mystère demeure, mais cela lui permettrait d'avoir une exposition encore plus importante avec cette demi-finale de Ligue des Nations. A-t-il vraiment besoin de ça pour convaincre ? La réponse est clairement non puisque Liverpool et Manchester City seraient, entre autres, tombés sous le charme du joueur offensif de l'OL. Ce n'est un secret pour personne, son avenir à Décines va prendre fin dans les prochaines semaines, avec une entrée d'argent qui ne va pas faire de mal au club lyonnais.

Des discussions avec l'OL, mais pas d'offre

Quelle sera cette somme ? Difficile de le dire, car pour le moment, les Citizens n'ont pas fait d'offres officielles. Ce ne serait désormais plus qu'une question d'heures, d'après Fabrizio Romano. En effet, les dirigeants mancuniens seraient parvenus à un accord contractuel avec Rayan Cherki et son entourage. De quoi passer la vitesse supérieure avec leur homologue lyonnais concernant l'indemnité de transfert. Des discussions ont déjà été entamées entre les deux clubs, mais de manière informelle pour le moment. Quoi qu'il en soit, le dénouement du dossier Cherki devrait bientôt avoir lieu.