Mercato : Liverpool rencontre Cherki (OL), sans qu'il soit sa priorité

Rayan Cherki lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La semaine passée, l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a rencontré Rayan Cherki. Mais le Lyonnais n'est pas la priorité estivale des Reds.

Présentement joueur de l'équipe de France, Rayan Cherki espère durer sous le maillot bleu. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il ne sera pas membre de l'Olympique lyonnais aussi longtemps. Son départ cet été est entendu, et il ne reste plus qu'à lui et à l'OL à se mettre d'accord avec un club. Aujourd'hui, Manchester City semble tenir la corde, mais d'autres écuries européennes sont sur les rangs. Liverpool, entre autres, même si le champion d'Angleterre n'en fait pas une priorité.

Liverpool veut Wirtz

C'est ce qu'indique The Athletic, la cible des Reds étant Florian Wirtz dans ce secteur de jeu. Néanmoins, Arne Slot, l'entraîneur de la formation britannique, s'est déplacé dans le sud de la France afin de rencontrer le milieu offensif rhodanien. Une réunion prévue, mais qui ne change rien à son désir de voir venir l'Allemand depuis Le Bayer Leverkusen. Un intérêt réciproque.

De son côté, City est le mieux placé pour recruter le footballeur de 21 ans. Une offre formelle pourrait prochainement arriver. Les Mancuniens souhaitent pouvoir compter sur Cherki pour la Coupe du monde des clubs. Pour cela il leur faudra conclure cette opération avant le 10 juin. Date de la fin de la première fenêtre du mercato estival.