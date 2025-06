Cherki (OL) veut suivre le chemin de Zidane avec les Bleus

Fraichement appelé avec l'équipe de France, Rayan Cherki s'est livré au sujet de son avenir avec les Bleus.

À l’issue d’une saison aboutie avec l'Olympique lyonnais, Rayan Cherki a été sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France. Les Bleus vont affronter l'Espagne ce jeudi à 21 heures en demi-finale de la Ligue des Nations. Si les Français remportent ce match, ils défieront l'Allemagne ou le Portugal en finale, le dimanche 8 juin à 21 heures. Rayan Cherki – auteur de 12 buts et 20 passes décisives en 44 matchs avec l'OL – sera une des attractions de ce rassemblement de l'équipe de France.

"Je veux rassembler"

En effet, le joueur de 21 ans va vivre une semaine riche en émotions entre son possible départ à Manchester City et sa grande première avec les Bleus. Le Lyonnais s'est confié au micro de Téléfoot sur sa vision de la sélection française. "La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à l’équipe de France ? Zidane. C'est Zidane. Je pense à tout ce qu’il a réussi à faire pour le pays, à donner. J’ai envie de suivre cette route", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : "Rassembler, peu importe les horizons, les origines, l’étage social. Vraiment rassembler, et que tout le monde prenne du plaisir. C’est ce chemin que je veux suivre."

C'est tout ce qu'on lui souhaite. Première étape avec la demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne au cours de laquelle Rayan Cherki pourrait faire sa première apparition en bleu.