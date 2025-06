Dénouement ce lundi pour Sage (ex-OL) à Lens ?

Annoncé du côté du Racing Club de Lens, Pierre Sage devrait débarquer chez les Sang et Or dès ce lundi.

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que l'ancien entraineur de l'OL, Pierre Sage, ne pose officiellement ses valises à Lens. Après 127 jours sans club, il s’apprête à retrouver un banc de Ligue 1. Selon RMC Sport, il devrait s’engager ce lundi 2 juin 2025 avec le RC Lens, où il succèdera à Will Still. Son bilan à l'OL a été honorable : 33 victoires, 9 matchs nuls et 14 défaites en 56 rencontres. Le club artésien, qui a terminé à la 8e place cette saison, lui offre un nouveau défi à relever.

Une deuxième expérience en Ligue 1

Du 30 novembre 2023 au 27 janvier 2025, Pierre Sage a vécu sa première expérience en Ligue 1 à la tête du club rhodanien. Sous sa direction, l’OL a réussi à se maintenir dans l’élite et même à se qualifier pour la Ligue Europa lors de la saison 2023-2024. L'exercice suivant, en revanche, a été plus compliqué, du moins pour les dirigeants. L'élimination surprise en Coupe de France face à Bourgoin (National 3) et la mauvaise passe en janvier ont poussé le président John Textor à acter son remplacement par Paulo Fonseca. Pierre Sage devrait donc se retrouver face à un nouveau défi au RC Lens, dans une équipe qui vise l'Europe.