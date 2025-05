Pierre Sage (ex-OL) va s'engager avec le RC Lens

Au chômage forcé depuis la fin de son aventure à l'OL en janvier dernier, Pierre Sage va reprendre du service. Le RC Lens a choisi de miser sur l'ancien directeur du centre de formation pour prendre la suite de Will Still.

Pour la première fois depuis son éviction à la fin janvier, il avait remis les pieds au Parc OL. Pour la dernière journée de Ligue 1, Pierre Sage était venu apporter son soutien à ses anciens joueurs pour accrocher l'Europe. Sa présence n'était pas passée inaperçue et les Bad Gones avaient notamment scandé le nom de l'ancien entraîneur. Dans les prochains mois, Pierre Sage devrait faire son retour à Décines et retrouver quelques habitudes. Seulement, ce ne sera pas dans le vestiaire rhodanien, mais dans celui des visiteurs. Comme cela était attendu ces derniers jours, Pierre Sage va relancer sa carrière d'entraîneur dans le nord de la France.

Un contrat de deux ou trois ans

Pisté par le RC Lens pour prendre la suite de Will Still, le natif de Lons-le-Saunier serait enfin parvenu à un accord avec la direction nordiste d'après L'Équipe.

Au chômage forcé depuis la fin janvier, Sage va reprendre du service avec les Sang et Or et cela serait sur du long terme. Un contrat de deux à trois ans l'attend à Lens, reste à savoir avec quel staff. Jamal Alioui et Rémy Vercoutre devraient le suivre dans cette aventure lensoise. Dernièrement, le club nordiste a effectué une large restructuration sportive et c'est au cœur d'un projet tout neuf que Pierre Sage devrait se lancer. Avec des retrouvailles forcément attendues avec l'OL en 2025-2026.