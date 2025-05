OL : la conciliation avec le CNOSF pour Fonseca n'a rien donné

Comme l'avait laissé entendre Paulo Fonseca en conférence de presse, la tentative de conciliation avec le CNOSF n'a rien donné. L'instance n'a pas formulé de proposition à la Ligue.

Ce n'est clairement pas une surprise, tant le club et Paulo Fonseca avaient commencé à préparer le terrain ces dernières semaines. Auditionné le 6 mai dernier par le CNOSF, l'entraîneur lyonnais avait avoué que la réunion ne s'était pas passée comme espérée. Suite à la décision de la commission de discipline de le suspendre pour six et neuf mois de vestiaires et de banc, Fonseca avait choisi de sauter l'étape de la commission d'appel de la FFF pour passer directement au CNOSF. Bien que l'instance ne pouvait donner qu'un avis qui aurait été pris en compte ou non, l'OL avait l'espoir de pouvoir se défendre.

La saisine du tribunal administratif désormais ?

Ce ne fut clairement pas le cas comme l'avait laissé entendre Paulo Fonseca. "Comment faire changer les choses quand on ne vous laisse pas le temps de parler ?". Une version confirmée par le club lyonnais ce vendredi dans un communiqué.

"À la suite de sa suspension prononcée par la Commission de Discipline de la LFP le 5 mars dernier pour une durée de 9 mois, Paulo FONSECA a exercé, conformément à la loi, son droit de saisir le CNOSF dans le cadre d’une tentative de conciliation avec la LFP. Cette procédure ne visait en aucun cas à contester les faits reprochés, mais s’inscrivait dans une volonté d’ouverture et de responsabilité. L’objectif était d’initier un échange constructif en proposant un aménagement de la sanction, plus adapté à la situation, tant sur le plan juridique que factuel. Face au refus des instances d’entrer dans cette discussion, les conciliateurs désignés, se déclarant par ailleurs « privés de leviers de conciliation » ont dès lors considéré qu’il n’y avait pas lieu de formuler une proposition."

Face à cet échec, l'OL peut encore faire la saisine du tribunal administratif. Une décision qui n'a, pour le moment, pas été entérinée à Décines.