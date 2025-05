L'OL sort des clubs les plus valorisés en Europe

John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

L'institut Football Benchmark a sorti son étude annuelle des clubs les plus valorisés au monde. La valeur de l'OL ne cesse de chuter.

Chaque année, l'institut Football Benchmark sort une étude sur les clubs les mieux valorisés au monde. En 2025, le Real Madrid reste premier avec un total de 6,278 milliards d'euros, suivi par Manchester City (5,104 milliards) et Manchester United (5,051 milliards). Viennent ensuite le FC Barcelone (4,459 milliards) et le Bayern Munich (4,281 milliards). Du côté des clubs français, on retrouve sans surprise le Paris Saint-Germain en 8e position avec 3,760 milliards d'euros. Quant à lui, l'Olympique de Marseille est à la 23e place avec 594 millions d'euros. Mais, où se trouve l'OL, qui pointait à la 26e position pour l'année 2024 ?

Le club rhodanien éjecté du top 32

Devenu officiellement le président de l'Olympique lyonnais le 5 mai 2023, John Textor, malgré les grandes interrogations autour de la viabilité de son club, s'est défendu récemment en affirmant "que l'actif du club est passé de 686 millions d'euros en décembre 2022, au moment du rachat par Eagle Football Holding, à 826 millions d'euros en décembre 2024".

Or, pour la première fois, en 2025, l'OL ne fait plus partie des 32 clubs les plus valorisés dans le monde, se faisant notamment dépasser par la Fiorentina, le Real Betis et le PSV Eindhoven. Une tendance négative qui semble hélas se confirmer, quand on voit que la direction lyonnaise a de plus en plus de mal à attirer des joueurs de classe mondiale. Ce qui était encore le cas (plus ou moins) il y a quelques années.