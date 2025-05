(Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Dans le viseur de l'Inter Milan, Luis Henrique devrait quitter l'OM dans les prochains jours. La vente de l'ailier brésilien fera les affaires d'Eagle Football puisque Botafogo recevra 5% de la somme dépensée par le club italien.

Avec le début du mois de juin qui se rapproche, le passage devant le DNCG également pour l'OL. John Textor et la direction lyonnaise ficellent au mieux le dossier pour faire sauter la relégation administrative et de limiter au maximum les sanctions pour le mercato estival. Le propriétaire américain avait promis une vente de ses parts à Crystal Palace ainsi qu'une introduction à la bourse de New-York avant la fin mai. Il sera difficile de tenir ce délai. Alors même s'il s'agit avant tout de Botafogo, chaque rentrée d'argent au sein d'Eagle Football est forcément vue d'un bon œil. Dans les prochains jours, une somme, certes modique à l'échelle mondiale, devrait apparaitre sur les comptes de Botafogo grâce à… l'OM.

1,25 million d'euros grâce à la formation

Face à l'intérêt de l'Inter Milan, le club marseillais devrait en effet recevoir une coquette somme pour Luis Henrique. En effet, les Milanais seraient prêts à mettre 25 millions d'euros (bonus compris) sur la table pour le Brésilien. Une aubaine pour Tres Passos et Botafogo, considérés comme clubs formateurs de Luis Henrique. D'après L'Équipe, 5% du transfert doit revenir à ces clubs, ce qui ferait un peu plus d'un million d'euros pour Botafogo et donc Eagle Football. Ce n'est pas Byzance, mais c'est toujours ça de pris.